Jada Pinkett asegura que Chris Rock la invitó a salir cuando se enteró que se divorciaría de Will Smith

El mundo de la farándula internacional estalló luego de las polémicas declaraciones de Jada Pinkett Smith , quien reveló a una popular revista que desde hace siete años está separa de Will Smith, pero que no se han divorciado formalmente. Pero eso no es todo, pues la actriz apuntó que Chris Rock la habría invitado a salir cuando se enteró de que tenía problemas de pareja.

Esto levantó cejas en el mundo entero, pues es imposible pensar en el incómodo momento que se vivió en la entrega de los premiso Oscar en 2022, en el que, luego de que el comediante hiciera chistes sobre la alopecia de la actriz, el protagonista de "Hombre de Negro" subió al escenario y dio una tremenda bofetada al anfitrión.

¿Qué dijo Jada Pinkett Smith?

Fue en su libro de memorias "Worthy", que Jada Pinkett dijo que el comediante Chris Rock la invitó a salir cuando se enteró que estaba por divorciarse de Will Smith: "Chris pensó que nos íbamos a divorciar así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'", dijo.

Esto fue antes de la famosa bofetada que el famoso actor de "El príncipe del rap" le propinó a Rock, por lo que deja muy en claro que su historia se remonta a muchos años atrás. Jada Pinkett agregó que la invitación del comediante le tomó por sorpresa.

"Yo estaba como: '¿Qué quieres decir?' Él me dijo: 'Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?' Yo estaba como: 'No. Chris, esos son sólo rumores'. Estaba consternado", relató la actriz.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Jada Pinkett Smith?

En entrevista con NBC News, Jada Pinkett reveló que tiene más de siete años de no ser pareja de Will Smith, pero que oficialmente no se han divorciado.

Estas declaraciones fueron pronunciadas por la famosa en un adelanto de la entrevista que le hizo la periodista Hoda Kotb (la cual será publicada completa el 13 de octubre), misma en la que explicó que no se había hecho pública su separación porque no estaban "listos todavía".

Jada Pinkett también contó que su matrimonio con Will Smith se rompió debido a “muchas cosas”: "Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", remarcó.

DGC