Hijo de Erika Buenfil revela que desea entrar a La Casa de los Famosos; 'no saben de lo que soy capaz'

La Casa de los Famosos México tuvo un impacto en las audiencias como hace mucho no se veía en un reality show. Esto ha provocado que las expectativas del público crezcan con respecto a futuras temporadas, pues se espera que la calidad del show se mantenga.

Asimismo, hay quienes ya se han apuntado para la segunda temporada del reality de Endemol. Ese es el caso de Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, una famosa actriz mexicana. El joven reveló a través de su cuenta de TikTok que desea entrar a La Casa de los Famosos y detalló sus razones.

El joven admitió que el hecho de que sea hijo de Erika Buenfil no le da el derecho de entrar al reality, pero externó su inmenso deseo por ingresar al concurso. Agregó que si madre no tiene intensiones de entrar a La Casa de los Famosos porque ella ya tiene una carrera hecha.

"Yo no tengo ninguna carrera hecha y por supuesto quiero iniciar. Quiero compartirles toda mi experiencia, quiero echar un chorro de desma***", dijo Nicolás Buenfin, quien aseguró que no se siente listo para entrar al reality show, pues se siente en una posición muy vulnerable.

"Pero, ¿es un riesgo que correría?: claro que sí, por ustedes lo que sea y la neta me encantaría ponerme pe***, no saben de lo que soy capaz. Obviamente causaría mucha polémica dentro de la casa, no, no, no… sería un completo desma***. Si me quieren conocer a fondo y de lo que soy capaz, ayúdenme a entrar a La Casa de los Famosos y chavalines… por supuesto que podemos ganar", dijo Nicolás Buenfil a través de un video.

El joven de es hijo de la famosa actriz Erika Buenfil y de Ernesto Zedillo Jr., quien es hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo. En TikTok el joven tiene más de 1 millón de seguidores, pero ha dado a conocer que pretende iniciar una carrera en la actuación.

Síguenos en Google News

DGC