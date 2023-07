Hijo de Erika Buenfil revela problemas de adicción; 'mi cuerpo lo pide a gritos'

Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, reveló a través de redes sociales que tiene un problema serio de salud por fumar cigarros electrónicos. El joven de 18 años dijo a través de Tiktok que ya habría comenzado a dejar ese vicio.

"Esto no es una cosa que me enorgullezca ni mucho menos, en realidad me da pena, me da coraje, pero yo llevo dos años y medio fumando esta cosa y hace seis días decidí dejarlo porque ya estaba afectándome a mi salud", dijo el hijo de la actriz.

Apuntó que la principal zona que le afectó fue las encías: "Ya está mucho mejor, pero están muy mal y en estos seis días mi mente ha estado relajada", señaló. Asimismo, confesó que su cuerpo es el que está pidiendo a gritos volver a ese vicio.

"Está muy increíble como mi cuerpo neta quiere un toque de esta cosa, cómo es que lo necesita". Nicolás aseguro que en el tercer día pareciera que amaneció con cruda: "Como se siente una cruda, horrible, con dolor de cabeza horrible", agregó.

El joven aconsejó a quienes no fuman que no lo hagan jamás y que se mantengan alejados de ese vicio. "Si no fumas, no fumes nunca, mantente alejado lo más que puedas de esto y si fumas, ojalá te sirva como un consejo".

DGC