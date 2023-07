Sofía Castro reveló en entrevista con Yordi Rosado que el tiempo en que su madre, Angélica Rivera, fue primera dama de México fue una experiencia única, pero muy complicada, pues sufrió mucho por las críticas de la gente y de la prensa durante esa época.

La actriz formó parte de la familia presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues la Gaviota, como se le conoce a Angélica Rivera, contrajo matrimonio con el político mexiquense en 2010, dos años antes de llegar a la Presidencia de la República.

Peña Nieto se convirtió en Presidente de México en 2012 y concluyó su mandato en 2018. Sofía Rivera tenía 16 años cuando llegó a vivir a la entonces residencia oficial de Los Pinos y señaló que formaron una familia de ocho integrantes que estuvieron en una situación compleja acompañando al exmandatario nacional.

"Siempre tomamos la posición que era más que por la posición, por respeto a nuestro país", señaló la actriz. Apuntó que muchas veces le "colgaron cosas" que no le tocaban.

Señaló que a ella le costó mucho las situaciones de crítica: "Me deprimió muchísimo, mi autoestima bajó muchísimo, no me gustaba salir, no me quería, no me podía ni ver al espejo. Independiente de la posición en la que estés, creo que la gente no se da cuenta del alcance que puedes llegar a tener lastimando a una persona en redes sociales", dijo Sofía Castro.

La actriz señaló que los comentarios negativos le provocaron muchos problemas de autoestima y que no conseguía trabajo por quiénes eran sus padres: "Se me empezó a hacer una enfermedad horrible y una autoestima horrible", señaló.

"Me costó muchísimo (...) hasta le fecha batallo con eso de mi físico. Y con inseguridades, obviamente estoy mucho mejor", agregó Sofía Castro. Reveló que tuvo problemas alimenticias a raíz de los comentarios que emitía la gente en redes sociales.

"Es la primera vez que lo digo: sí llegué a tener temas alimenticios por la consecuencia de redes sociales, por la consecuencia que me pusieron a mí, porque no tuvieron piedad, Yordi", puntualizó la actriz.

"Ojo, él decidió ponerse en esa situación, pero los hijos", agregó Sofía Castro, notablemente afectada por la situación que pasó en esa época. Hoy la actriz ha logrado construir una historia carrera, participando en serie como El Dragón, Vino el amor y Malverde: el santo patrón.

