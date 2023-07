No es broma: Jóvenes aseguran que Peso Pluma es mejor que Elvis Presley (VIDEO)

En internet nunca faltará el video o publicación que cause polémica, y en esta ocasión encontramos que varios jóvenes prefieren la música de Peso Pluma que la de Elvis Presley, lo que ha generado debate en redes sociales,

El tiktoker, Daniel Munguia, fue el encargado de preguntar a los jóvenes: ¿quién hizo un verdadero cambio en la música, Peso Pluma o Elvis Presley?

Las respuestas dejaron sorprendido a más de uno, ya que aseguraron que el cantante mexicano de corridos tumbados superaba a Elvis Presley, e incluso desconocían por completo quién era el "Rey del rock".

"Peso Pluma ya superó a Elvis Presley", se lee en la breve descripción del video, que logró volverse tendencia rápidamente y generó más de 200 mil reacciones y millones de visualizaciones, al escuchar las insólitas respuestas que daban la victoria a uno de los artistas más escuchados por los jóvenes a nivel internacional.

Jóvenes prefieren a Peso Pluma e internautas reaccionan

"Esos tipos viven debajo de una roca", "es como decir que Chicharito es mejor que Messi", "me imagino que es actuado ¿no?", "Peso Pluma revolucionó la decadencia de la música", "me gusta PP, pero no superará a Elvis", "es que también miren a qué personas les preguntan", "Peso Pluma no hizo ningún cambio, tengo entendido que el cambio fue de Natanael Cano", "todo va por generaciones", "no saben de buena música", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en el video de TikTok.