Wendy Guevara no cambiará el tono de su contenido para pequeños que la siguen; 'es responsabilidad de los padres'

Wendy Guevara es la mujer del momento y alcanzó la cima del éxito gracias a su participación en La Casa de los Famosos, reality show que ganó con más de 18 millones de votos a su favor. A pesar de aparecer en todos lados, la influencer dejó muy en claro que no pretende cambiar su estilo ácido e irreverente.

En una entrevista con medios de comunicación, la originaria de León Guanajuato, señaló que ella no hace contenido infantil y que es responsabilidad de los padres cuidar que sus hijos no vean lo que hace: "Hay gente que te juzga a mí y a mis amigas y dice: '¿Es que ustedes por qué son tan groseras, dicen tanta peladez?', es que esa no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de los padres, de cada quien", señaló la influencer.

"No estaría dispuesta de cambiar de contenido, al menos de que esté en un programa un día, por ejemplo que esté en un programa que sea en un horario familiar, obvio. O por ejemplo, la verdad si hay un niño o una niña sí me controlo y trato de no decir algo", agregó la influencer, quien detalló que tal vez sí hace comentarios en doble sentido, para ser amable con los pequeños y al mismo tiempo interactuar con los padre.

Wendy disfruta de la fama y trata de "no regarla"

En entrevista con la Razón, Wendy Guevara señaló que con el crecimiento de su popularidad se incrementaron los haters y los dimes y diretes en torno a su persona. Sin embargo, aseguró que no se engancha y que a pesar de que en algún momento sí le molestó, hoy no se lo toma tan a pecho.

“Lo importante aquí es que hablen. Bien o mal, pero que hablen”, comentó Wendy Guevara, quien agregó que a pesar de las críticas, está segura de que hay más personas que la apoyan.

