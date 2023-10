Revelan que Bruce Willis ya no puede hablar ni leer: 'la alegría de vivir se le fue'

Bruce Willis se retró de la actuación y este año se dio a conocer que está luchando con la demencia frontoparietal, la cual ha tenido devastadores estragos en su salud. Lamentablemente, se dio a conocer que el actor ya no puede ni hablar ni leer.

Fue Glenn Gordon Caron, un amigo de Bruce Willis y creador de la serie “Luz de Luna”, quien le dijo al portal Page Six cómo se encuentra actualmente el famoso que se volvió inmortal gracias a “Duro de matar”.

Para triste noticia de sus fans, Caron reveló que el actor ya no puede hablar porque la demencia que padece ya está muy avanzada y afirmó que además que la estrella perdió "la alegría de vivir".

“Sé que está muy feliz de que el programa esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo. Sé que está emocionado”, dijo respecto a que la serie “Luz de Luna” ya está disponible en streaming.

Gordon Caron añadió que ha visitado a Bruce cada mes y está todo el tiempo en línea directa con la familia de la estrella: “Intento hablar con su esposa y tengo una relación con sus tres hijas más grandes. Me esforcé mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria”.

"Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble", abundó.

Caron añadió que Bruce Willis aún lo logra reconocer: "Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, lamentó.