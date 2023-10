¿Quién es el amigo misterioso con el que coqueteó la princesa Leonor de España?

La princesa Leonor, hija del rey Felipe VI y la reina Letizia, vivió un momento muy viral durante la Fiesta Nacional por su papel como militar.

Todo sucedió en el Palacio Real en el besamanos, un acto en el que la joven y sus papás los reyes reciben a invitados y los saludan. Sin embargo, en una de las tandas de este acto aparecieron los compañeros de la princesa de la Academia General Militar de Zaragoza.

#12Octubre 🇪🇸 #DiadelaFiestaNacional



La princesa Leonor recibe a algunos de sus compañeros de la academia militar de Zaragoza durante el tradicional besamanos pic.twitter.com/BIoEUKDgS8 — La Razón (@larazon_es) October 12, 2023

La princesa y sus papás saludaron a los chicos, pero justo cuando apareció el último joven cadete, entre ella y él hubo un encuentro de miradas que terminó con las risas de sus papás, por lo que en redes sociales aseguran que hay un nuevo romance en puerta y hasta visualizaron al joven como el próximo rey consorte de España.

Uyuyuy… vamos a sacar el VAR.



(Me encanta las miradas de sus padres a Leonor. Mirad al Rey😍😂) pic.twitter.com/lLP1YxDvDA — 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐚𝐁𝐞𝐬𝐨𝐬𝐌𝐢𝐋 ➰(Mr∞) (@LauraBESOSMiL_) October 12, 2023

“El futuro Rey Consorte es el segundo, mirad como se pone rojo, la cara de Leonor y la de sus padres”, “Shippeo de la Princesa Leonor con el soldado. Me subo al barco”, “Si mis ojos no me engañan, la Princesa Leonor ha encontrado el amor antes que yo”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

¿Quién es el joven compañero de la princesa Leonor?

De acuerdo con información de medios españoles, ella y el joven solo son amigos y las miradas de complicidad fueron porque los reyes sorprendieron a su hija con la sorpresa de llevar a sus compañeros al besamanos.

"Todo tiene una explicación. Estaba ese chico y además otro más y una chica. Son sus mejores amigos de la academia. Ha sido por la sorpresa de que estuvieran invitados al acto. Son cadetes de primer año que no suelen estar invitados al acto y de ahí la cara de sorpresa de la princesa", ha comentado en el espacio de Telecinco presentado por Emma García.

“Las caras de complicidad de los reyes es porque le habían preparado esta sorpresa. Ella estaba nerviosa, sobre todo por la parte posterior del acto, en el que pensaba que no iba a conocer a nadie e iba a sentirse sola", continuó la explicación.

Según los medios el joven tiene novia, por lo que no podría ser el novio de la princesa. Sin embargo, también se difundió un video en el que aparece el mismo chico junto con los demás compañeros de la Academia y mientras los demás conversan, él le arregla la boina a la princesa.