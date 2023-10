The Eras Tour de Taylor Swift: ¿es cierto que si cantas 'Mijijí' mejoran tu combo en el cine?

Hoy se estrena por fin en los cines de México la película de Taylor Swift, “The Eras Tour”, y sus fans lo saben, pues ya demostraron que no le temen a nada y desde temprano se fueron a apartar sus palomeras y sus vasos coleccionables. Sin embargo, eso no es lo único que puedes hacer para obtener un beneficio por ser fan de la cantante.

Y es que a través de redes sociales se ha dado a conocer diversa información que dicta que, si no le temes al cringe, puedes hacer que los empleados del cine hagan más grande tu combo, gracias a la diosa de Taylor Swift.

Yo contándole a Taylor Swift que tuve que vender mi casa y coche para ir a The Eras Tour 🥵



Ella:… pic.twitter.com/9p6CEFbMu8 — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) October 13, 2023

Diversas páginas de fans de Taylor Swift aseguran que existe en los cines una promoción llamada el “Combo Mijijí”, con la cual puedes hacer que crezca tu combo a cambio de una demostración de tus talentos vocales.

De acuerdo con la información que circula, el “Combo Mijijí” sólo aplica en Cinépolis y para poder canjearlo tienes que hacer esto:

Pide tu Combo Nachos.

Antes de pagar dile al empleado de dulcería: quieren cambiar mi combo

Canta el verso secreto: “me-eeh-eeeeh”

para que vean que no es broma, LA PROMO MIJIJI SI ES REAL JAJSJAJA😭 @emilianoochoa07 y yo ya lo pusimos a prueba pic.twitter.com/tAFWMv5dQA — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) October 13, 2023

Si lo haces correctamente y sin temor al cringe, tus palomitas van a pasar de jumbo a para llevar y los nachos chicos a grandes, completamente gratis.

BTW, el “Mijijí” es por la canción “Me!” de Taylor Swift con Brandon Urie de Panic! at The Disco, por si eres un/a poser y no le sabes a la carrera de la güera adorada.

El “Combo Mijijí” va a estar disponible hasta el 31 de octubre de este 2023. Y pese a que Cinépolis no ha hecho el anuncio oficial de su existencia, no pasará de que le des cringe a todos si vas y lo haces y resulta ser un chisme de redes.