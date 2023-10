Niurka ataca a Alicia Machado sus dichos contra José Manuel Figueroa: 'si le pegaron se lo ganó'

Niurka Marcos, la polémica y amada “mujer escándalo”, se le fue con todo a Alicia Machado, pues defendió a Jose Manuel Figueroa de las acusaciones de la venezolana de que el cantante presuntamente la golpeó.

Cabe recordar que Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de haber ejercido violencia física y psicológica en su contra cuando eran novios, cosa que el actor negó categóricamente y afirmó que la que era violenta y tóxica era la venezolana, además de que sentenció que salió a decir eso de él sólo para generar contenido y la invitó a presentar su denuncia, pues él tenía pruebas para desmentirla.

"Si tiene tantas pruebas, si tiene modo y forma, adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada sus testigos. Pero tomarlo ahora para tomarlo para un reality show se me hace injusto y no me se hace válido", dijo el famoso a la prensa.

Ahora, Niurka Marcos fue interceptada por la prensa del chisme y se le fue duro y a la yugular a Alicia Machado y defendió a José Manuel Figueroa de sus señalamientos y acusaciones.

Lo primero que la cubana pronunció fue "no me interesa nada que venga de Alicia Machado", dejando claro que la ex reina de belleza le repugna y da asco.

No obstante, Niurka decidió sacar el veneno y señaló que Alicia Machado es una persona nefasta que no duda en afectar a los demás con tal de escalar en su carrera en la farándula.

"Es convenenciera, que se vende al mejor postor. Creo que fue enemiga de muchas compañeras, que ayudo a destruirle la imagen de muchos compañeros (...) ella para mí, deja muchísimo que desear", sentenció.

Finalmente, Niurka dijo que, si alguien ha golpeado a Alicia Machado, se lo merece rotundamente: "si le metieron sus putaz***, yo creo que se los ganó".