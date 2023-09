¿Marie Claire dejó a José Manuel Figueroa por según golpear a Alicia Machado? Esto insinuó

José Manuel Figueroa está sumido en el escándalo desde que Alicia Machado afirmó que el cantante le dio una golpiza cuando fueron pareja, cosa que el hijo de Joan Sebastian negó e incluso aseguró que la violenta había sido la venezolana y que tenía pruebas de ello.

"Hay fotos del evento, nos la pasamos fenomenal. Pero al día siguiente cuando quiso hacer el desayuno simplemente le pedí de favor que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca", afirmó José Manuel Figueroa, agregando que el equipo de Alicia Machado se la tuvo que llevar por cómo se puso.

José Manuel Figueroa Especial

"Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había 'corrido yo' o que le había pedido que se retirara de la casa, porque simplemente no me sentía cómodo con ella porque la relación había escalado a una situación que no se debe de permitir", añadió.

Incluso el famoso afirmó que si Alicia Machado tenía pruebas de que él le había pegado “adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada sus testigos”.

Tras todo esto, Marie Claire Harp, la novia del famoso, subió un TikTok a su cuenta en el que aparece bailando junto a un fuerte mensaje que se especula que le habría dedicado a José Manuel Figueroa, sugiriendo que lo va a dejar aparentemente por las acusaciones de que es un golpeador machito.

Marie Claire Harp Especial

“Pa’ mi novio que aún no sabe que es mi ex”, escribió Marie Claire en el clip en donde se escucha una canción de Bad Bunny.

Los fans especularon que se trató de un anuncio para el hijo de Joan Sebastian y le dejaron comentarios como: “De que nos hemos perdido Marie Claire?”, “Se asustó de todo lo que dijo Alicia Machado”, “¿Ya no hay boda?”, “¡Eres mucha mujer para él!” y “Por favor que sea verdad”.