José Manuel Figueroa dice que no golpeó a Alicia Machado: "si tiene pruebas... ahí está la Fiscalía"

José Manuel Figueroa rompió el silencio y aseguró que él nunca tocó ni le pegó a Alicia Machado, luego de que la venezolana afirmó que el cantante le dio una brutal golpiza cuando eran pareja en 2006.

“Es un sociópata, una persona que está enferma, por no decir que es un criminal… Yo no sé cómo ese tipo no está preso”, dijo Alicia Machado, tras lo cual contó que el famoso la tiró a golpes y estando en el piso le empezó a dar de patadas.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

Ahora, en entrevista con el programa "Sale el Sol", José Manuel Figueroa afirmó que los hechos que relató Alicia Machado fueron al revés, pues fue ella quien lo golpeó porque se puso celosa porque él estaba hablando por teléfono de forma “sospechosa”.

Tras ello, se celebró la fiesta sorpresa que él le estaba organizando a ella por su cumpleaños, pero que al otro día le pidió que terminaran la relación debido a la violencia.

"Hay fotos del evento, nos la pasamos fenomenal. Pero al día siguiente cuando quiso hacer el desayuno simplemente le pedí de favor que se retirara de mi casa y fue donde se puso como loca", afirmó, agregando que el equipo de Alicia Machado se la tuvo que llevar por cómo se puso.

"Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba de que la había 'corrido yo' o que le había pedido que se retirara de la casa, porque simplemente no me sentía cómodo con ella porque la relación había escalado a una situación que no se debe de permitir", añadió.

Alicia Machado Foto: Especial

Por ello José Manuel Figueroa retó a Alicia Machado a que fuera alas autoridades a denunciarlo, pues dijo que él tiene todas las pruebas y testigos para voltearle la demanda.

"Si tiene tantas pruebas, si tiene modo y forma, adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración que va a ser tomada sus testigos. Pero tomarlo ahora para tomarlo para un reality show se me hace injusto y no me se hace válido", sentenció.