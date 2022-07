Revelan que novia de José Manuel Figueroa lo abandonó y le vació el departamento: "Ni un traste dejó"

José Manuel Figueroa mantenía una relación con Marie Claire Harp, aproximadamente desde hace un año, sin embargo, la relación se volvió tóxica y terminaron hace unos días.

Novia de José Manuel Figueroa vacía departamento en el que vivían

La revista TVNotas publicó un artículo en el que revela que la pareja quedó en malos términos, tal es así que Marie Claire Harp fue la que dejó a José Manuel Figueroa dejándole vacía la casa en la que vivían juntos en la CDMX.

“Sí, terminaron hace dos fines de semana (16 de julio) y no lo hicieron nada bien. De hecho, ella fue quien dejó el departamento que él le pagaba en la zona de Santa Fe, pero lo que hizo no tiene nombre, la verdad, pues sacó su verdadera cara esta chica. Que ni si quiera le avisó que terminaban, o que la relación se acababa, simplemente se fue y ya, y lo peor, llevándose todas las cosas del departamento, lo dejó vacío y todo le costó a él, no a ella”, señaló un amigo de José Manuel Figueroa a la publicación.

De acuerdo con el testimonio, José Manuel Figueroa tenía compromisos de trabajo en Estados Unidos y ella aprovechó para quedarse en la CDMX e irse de la casa.

“Le dijo a los choferes que se tomaran el día, porque ella estaría según estudiando para un casting que tendría y ellos se fueron. Ya tenía todo planeado, y al parecer en cuestión de horas sacó todo del departamento, ni un trapo o traste dejó”, contó la fuente a la revista.

Al parecer a José Manuel Figueroa le avisó el vigilante que en su departamento había llegado un camión de mudanza, por lo que el cantante le llamó a Marie Claire Harp, pero ella nunca respondió, pues apagó el celular.

El hijo de Joan Sebastian habló a los choferes quienes le contaron que Marie Claire les había dado el día libre, así que el cantante se enojó, los mandó al departamento, pero cuando llegaron era tarde, ya se habían llevado todo del lugar.

De acuerdo con la publicación Marie Claire Harp se fue a vivir con su hermana en la zona de Pölanco en la CDMX.

Hasta el momento ni José Manuel Figueroa, ni Maria Claire Harp han dado declaraciones para aclarar esta situación y revelar si es verdad.