Luis Ángel 'El Flaco' 'presenció' el momento en que sacaron el cuerpo de su hija del mar | VIDEO

El cantante Luis Ángel “El Flaco” presenció la muerte de su hija a través de una llamada telefónica y fue el momento más desgarrador que pudo vivir.

El exvocalista de Los Recoditos ofreció una entrevista al programa “El gordo y la flaca” y contó cómo se enteró de la muerte de su hija María Fernanda, quien falleció ahogada en una playa en Mazatlán.

El artista dijo que en el momento de la muerte él se encontraba en California trabajando, cuando de repente recibió una llamada de su hijo la cual no atendió hasta que le escribió un mensaje avisándole que había una emergencia en la playa.

“Le marqué y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña. Su mamá... (le dije) ‘pásame a tu mamá, ¿qué está pasando?’. (Me respondió:) ‘es que me hablaron que la niña estaba en el mar y no ha salido’. Yo le llamé a mi hermano Ramón, le dije: ‘Hay una emergencia, levántate, ve a la playa’”, contó el cantante.

Hermano de "El Flaco" sacó el cuerpo de María Fernanda del agua

Señaló que su hermano se comunicó con él cuando ya había llegado a la playa y éste le comentó que no había nada, pero de repente Ramón volteó al agua y vio el cuerpo de María Fernanda, el mar lo había regresado.

Así que el hermano de “El Flaco” corrió al agua para sacar a su sobrina, sin embargo, no colgó el teléfono y Luis Ángel escuchó todo lo que estaba ocurriendo en ese momento.

“El mar la sacó, inmediatamente se metió por ella, se metió por ella y la sacó rapidísimo... el teléfono nunca se colgó entonces se estaba escuchando todo lo que estaba pasando, mi hermano se oía, toda la gente gritando, su mamá empezó a gritar, mi hijo también y todo mundo", recordó el cantante a punto de quebrarse.

Luis Ángel dijo que intentaron revivir a su hija, llamaron a la ambulancia, pero ya había pasado tiempo de que su hija se había ido.

“El Flaco” dijo que tras la muerte de su hija ha vivido momentos difíciles, en los que se ha cuestionado cuál es la prueba que le puso dios en esto, qué es lo que tiene que aprender de esta situación. Señaló que no ha ido a la playa en la que murió su hija y aseguró que no irá, pues siente coraje contra el mar porque le quitó a María Fernanda.