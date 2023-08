VIDEO | Esta es la canción que Luis Ángel 'El Flaco' le dedicó a su hija, tras morir ahogada

Luis Ángel “El Flaco” regresó a los escenarios tras la muerte de su hija María Fernanda y en recordó a la joven de 21 años al dedicarle una canción.

El cantante está de gira en su “Tour de las Américas 2023” y como parte ésta se presentó en Eagle Mountain Casino, en Porterville, California, Estados unidos, show en el que rompió el silencio y aseguró que el show debe de continuar.

“Yo sé que han escuchado esta frase: ‘el show debe continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabro… como lo que me acaba de pasar, pero dije: ‘mi gente no tiene la culpa, al contrario, son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo’”, dijo el artista en pleno escenario.

Tras sus emotivas palabras, Luis Ángel “El Flaco” le pidió al público que le ayudaran a cantar un tema, le cual fue dedicado para su hija María Fernanda y se trata de la canción “Mi último deseo”.

¿De qué se trata la canción que “El Flaco” le dedicó a su hija?

La canción “Mi último deseo” fue escrito por Rubén Elsi Castellanos, y en un inicio la cantó “El Flaco” cuando era vocalista de Los Recoditos, sin embargo, la ha seguido interpretando en su carrera como solista.

La canción se estrenó en 2013 y pertenece al álbum titulado “EL FREE” de Los Recoditos. El video musical fue grabado en locaciones de Hermosillo Sonora y fue dirigido por Carmen Aguirre.

La canción narra la historia de una persona que se dedica a vivir la vida al máximo, que se la pasa de fiesta y asegura que así lo hará hasta los últimos días de su vida. En la canción señala que hasta en su funeral quiere fiesta y que lo entierren con botellas de whisky para seguir la fiesta en el más allá.

La historia del video también narra una parranda entre amigos donde el protagonista de la historia disfruta la vida en todos los sentidos hasta el día de su muerte.

Esta canción se la dedicó Luis Ángel “El Flaco” a su hija, ya que ella falleció en una noche que salió de fiesta con sus amigos, se introdujo al mar en la madrugada y ya no salió viva, por su parte sus acompañantes lograron ser rescatados, pero la joven lamentablemente murió.

Tras el trágico final de la joven, “El Flaco” advirtió a los papás y a los jóvenes cuidarse cuando salgan de fiesta, pues asegura que los chicos no saben el dolor que le dejan a la familia.