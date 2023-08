Maribel Guardia emite conmovedor mensaje al Luis Ángel 'El Flaco'; 'nuestros ángeles en el cielo'

Luego de que hace unos días se informara que la hija de Luis Ángel "El Flaco" perdió la vida tras ahogarse en las playas de Sinaloa, Maribel guardia, actriz y cantante, emitió un conmovedor mensaje a través de rede sociales al exintegrante de la Banda Los Recoditos.

Fue a través de su cuenta de Instragram que el cantante emitió un emotivo mensaje que generó miles de reacciones por parte de los internautas y y de amigos de "El Flaco", quienes le enviaron mensajes de consuelo. Uno de los que más llamó la atención, fue el de Maribel Guardia.

"Siempre había escuchado esta frase 'El Show Debe de Continuar' pero no lo entendía hasta estos momentos tan difíciles, gracias por todas sus muestras de cariño", escribió el cantante de banda en su cuenta de Instagram.

Más de 150 mil reacciones ha generado la publicación de "El Falco" en Instagram, y algunos comentarios han conmovido a los internautas: "Dios contigo… mi admiración total, mi Flaco. Y el amor de todo tu público incluida yo, te lo valoramos, lo agradecemos y te amamos", escribió Alicia Villareal.

"Grande mi FLACO", escribió el conductor Faisy y "Te amamos", escribió la presentadora Cecilia Galliano. Uno de los comentarios que más conmovió fue el comentario de Maribel Guardia, quien escribió: "Dios contigo y nuestros ángeles en el cielo".

"Gracias Maribel la verdad tú me das fuerza con la partida de tu hijo y cómo saliste adelante y no dejaste de trabajar eso me dio fuerza para venir a trabajar este fin y encontrarme con mi público fuerza también para ti Maribel nuestros ángeles en el cielo", respondió el cantante.

Los internautas reaccionaron a los comentarios entre ambas personalidades: "Jamás habrá palabras para reconfortar el dolor que uno siente dentro del corazón, Dios contigo", escriben algunos usuarios de redes sociales.

Cabe recordar que hace unos meses Maribel Guardia perdió a su hijo, Julián Figueroa. Fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, Ciudad de México. Teniendo 27 años de edad, su madre compartió que su fallecimiento se había debido a un infarto agudo de miocardio y una fibrilación ventricular.

Maribel Guardia escribe conmovedor mensaje a Luis Ángel "El Flaco". Foto: Instagram

