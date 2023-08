¿Cómo están los hijos de Miguel Bosé tras el asalto?; esto dice el cantante y su expareja

Luego de que el pasado viernes Miguel Bosé fuera víctima de un asalto en su domicilio en Interlomas, el cantante rompió el silencio y dio detalles sobre cómo fue el hecho. Asimismo, reveló como se encuentran él y su familia y desmintió que esté pensando en abandonar México.

Miguel Bosé es un reconocido cantante y compositor español reconocido por temas como "Si tu no vuelves", "Amante bandido" y "Morir de noche". El intérprete sufrió un lamentable suceso en su domicilio, ubicado en la Ciudad de México.

Un comando de diez sujetos ingresaron a su casa, lo amagaron, lo ataron y lo encerraron en una habitación, mientras robaron sus pertenencias. Entre lo que se llevaron de su casa se encontraron joyas, relojes, dinero y hasta una camioneta, en la que los delincuentes huyeron del lugar.

A través de un comunicado, Miguel Bosé dio detalles de los hechos, para evitar mala información al respecto: "Queridos amigos, el viernes por la noche, un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio", señala el cantante español.

"Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado para hacerlo corto", detalló Miguel Bosé.

¿Cómo están los hijos de Miguel Bosé tras el asalto?

Respecto a cómo se encuentran sus dos pequeños, el cantante señaló: "Estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirable. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable". Asimismo, señaló que está circulando información que no es verdadera: "Esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas".

Por último, el cantante de "Morena Mía" agradeció el apoyo de sus vecinos y los mensajes de amor y cariño de la gente cercana a él: "Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante demostrada, pero quedad tranquilos. A mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar, mil gracias de corazón".

Por su parte, Nacho Palau, expareja de Bosé, señaló que ya habló con sus hijos y que está bien y dijo que no quiere profundizar al respecto: “No sabía nada de lo sucedido. Me enteré por la prensa. He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto pero están todos bien”.

"Los nanos están bien, Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas”, apuntó Palau, con quien Bosé tuvo una relación de alrededor de 26 años.

