Lis Vega celebra su éxito en OnlyFans: "Tengo años siendo un sex symbol"

Lis Vega está muy contenta por el éxito que ha tenido en OnlyFans, cosa que le atribuyó a su carrera de “sex symbol” por la que es conocida.

Así lo afirmó la cubana a “De Primera Mano”, programa al que contó que le va de maravilla en su OnlyFans, plataforma en la cual inició para solventar sus gastos durante la pandemia.

“A mí me va muy bien, llegó en una etapa de la pandemia, cuando yo tenía que llevar sustento a mi familia, yo no tengo pareja, a mí nadie me mantiene y es como una revista de caballeros, pero en plataforma, subo mi foto al mes, la gente paga su mensualidad y es un contenido exclusivo”, señaló Lis Vega.

“Yo tengo muchos años siendo un sex symbol, es uno de los tantos personajes que he hecho en mi carrera como artista, le presto mis emociones para crear un personaje, que en este caso es una mujer sexy y erótica y que bonito que voy a salir en una revista para caballeros en Latinoamérica, como lo hice hace muchos años”, agregó.

Lis Vega también celebró que sus fans la deseen a sus 44 años y que le compren fotos sin censura.

“Que a estas alturas todavía me quieran contratar y yo siga ganando, con 40 años, yo soy muy bendecida todavía de tener publicó mío. Tengo 44 años, Qué me va a dar miedo, yo estoy muy orgullosa de cumplir años”, apuntó.

“Estoy en el mejor momento de mi vida y me siento plena y no tengo que andar dando explicaciones, soy libre de mente, alma, cuerpo y espíritu. Libre soy, porque no tengo nadie y mi corazón no corre peligro. Tengo uno u otro que me consiente, si salgo con amistades y conocer chicos, pero en mis propósitos no es tener ahorita una pareja”, finalizó Lis Vega.

