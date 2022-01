Yahir revela su interés de abrir su OnlyFans ¿Competirá o colaborará con su hijo Tristán?

Hace algunos meses Yahir aseguró que jamás iba a abrir su OnlyFans, e incluso satanizó a su hijo Tristán por crear su cuenta en la plataforma; no obstante, parece ser que el cantante ya cambió de opinión y podría abrir su página.

Y es que cuando se le preguntó hace algún tiempo al respecto, Yahir había dicho que él sí quería trabajar:

“Yo quiero trabajar, quiero hacer teatro. No quiero decir que no sea un trabajo el OnlyFans, debe de tener su chamba, pero yo quiero hacer música”, dijo entonces.

Ahora, en entrevista con “De Primera Mano”, Yahir afirmó que sí entraría a OnlyFans, pero no generando contenido pornográfico como su hijo Tristán y la mayoría de la gente que usa la plataforma.

“Entraría a OnlyFans haciendo algo de ejercicio, de rutinas… yo creo que sí. Por ese lado sí me gustaría, nada más”, señaló el cantante.

“OnlyFans abarca muchas cosas y no entraría al tema pornográfico o subido de tono, no es por ahí. Las redes son una carta de presentación para muchas cosas y eso no es lo mío”, remarcó.

rc