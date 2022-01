Kimberly Flores aparece en el hospital haciéndose un ultrasonido ¿Está embarazada?

Kimberly Flores vuelve a estar hundida en la polémica, pues compartió en sus redes una foto en las que se le ve en el hospital, mientras le realizan un ultrasonido ¿está embarazada?

Cabe recordar que hace un par de meses, Kimberly Flores subió a TikTok un video en el que ella y Edwin Luna sugirieron que la guatemalteca estaría embarazada, e incluso los internautas no desaprovecharon para cuestionarlos si Roberto Romano era el autor de aquel bebé.

Ahora, Kimberly Flores generó dudas y especulaciones entre sus seguidores, pues compartió que le hicieron un ultrasonido.

Kimberly Flores en el hospital Especial

No obstante, la generadora de las inseguridades y tristezas de Edwin Luna reveló que fue al hospital de emergencia por un malestar nada relacionado con el desarrollo de un feto en su útero.

Lo que padece Kimberly Flores es un malestar en la vesícula con el cual se ha enfrentado desde hace algunos meses.

“No había subido historias porque me sentí un poco mal, los exámenes que me fui a hacer hoy que son como tipo ultrasonido, no es porque estoy embarazada, no lo estoy”, dejó claro la guatemalteca.

“Me estaban checando la vesícula, me está doliendo un poco de ese lado y gracias a Dios, los estudios salieron muy bien, pero he estado en reposo”, remarcó Kimberly Flores.

Kimberly Flores haciéndose un ultrasonido Especial

rc