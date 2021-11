Tristán, hijo de Yahir, confiesa que lo quieren matar por deber mucho dinero

Tristán, hijo de Yahir, está envuelto nuevamente en la polémica, pues se dio a conocer un audio en el que el joven da a conocer que debe muchísimo dinero y que si no lo paga podrían ponerle fin a su vida.

Fue el programa “Chisme No Like” el espacio que difundió el audio del hijo de Yahir, en el cual, de acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Tristán le confiesa a una persona que necesita dinero para cubrir sus deudas de las drogas, pues de lo contrario podría ser ultimado.

“No, no, no tengo varo, o sea, lo de ayer pues, yo debo mucho dinero, debo mucho dinero, debo dinero y pues ando moviéndome en eso”, se escucha decir al primogénito de Yahir.

En el audio, Tristán aseguró que estaba esperando a que una revista le pagara un dinero: “Ahorita voy a ver a un bato para que... voy a tratar de hacer un arreglo para que me de más tiempo porque me iban a pagar lo de la nota, pero no salió, hasta el otro martes va a salir”, dijo.

Finalmente, el hijo de Yahir aseguró que, si no pagaba su deuda, lo iban a matar: “Últimamente me he sentido apagado, me he sentido fuera de mí mismo y lo único que me queda es no dejar de atorarle, güey, porque si no me matan, a lo bestia por deudas y no me late”, lamentó.

Cabe destacar que, de acuerdo con “Chisme no Like”, el único ingreso que el hijo de Yahir genera es a través de su cuenta de OnlyFans.

rc