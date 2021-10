Lyn May anuncia que abrirá su OnlyFans: "voy a enseñar el chango"

Lyn May siempre se las va a ingeniar para dar de qué hablar, pues tras señalar que su embarazo se había acabado tras vivir tremendo susto en un avión, la vedette anunció que abrirá su propio OnlyFans.

Así lo dio a conocer Lyn May durante una entrevista en la que aseguró que abrirá su OnlyFans porque está perdiendo dinero que podría ganar simplemente “enseñando el chango”.

"Ya la voy a poner porque otros están ganando dinero y yo no, oye", afirmó la polémica famosa ante las cámaras.

No obstante, Lyn May remarcó que no subirá contenido pornográfico a su OnlyFans, como la mayoría de quienes tienen su cuenta, sino que se limitará a vender fotos sensuales y bonitas.

“No pornografía, desnuditos y cositas así enseñando el chango, pero poquito… y las nalgas, sí, las voy a enseñar", reiteró Lyn May.

Pese a sus declaraciones, que fueron celebradas en redes sociales por sus fans, Lyn May no dio la fecha exacta en la que abrirá su OnlyFans.

rc