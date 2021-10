Yahir confiesa que golpeó a un fan en el aeropuerto: "me dio un zape"

Yahir ha dado nuevamente de qué hablar, pues el cantante confesó que una vez le pegó a un fan suyo en el aeropuerto, pues el individuo quiso pasarse de listo con él.

Así lo reveló Yahir en entrevista con diversos medios de comunicación, misma en la que salió a relucir el tema del video en el que Maluma le da un golpe a un fan que le dio un jalón.

"Un día, yo estaba con las chicas que siempre están apoyándome en todos lados y un bato me dio un zape y lo mad***, la verdad, ¿para qué digo mentiras? Pero eso fue hace muchos años, es algo que no voy a permitir", contó Yahir.

Yahir dijo sentirse agradecido que en ese entonces las redes sociales no eran tan fuertes, pues reconoció que se hubiera metido en serios problemas por pegarle al fan.

"Eso fue hace mucho tiempo, no había todo lo que hay ahora de redes sociales ni nada de ese rollo. De hecho, creo que es más complicado el cuidado ahora, hay que tratar todo con pincitas", apuntó.

Yahir señaló que no ha visto el video de Maluma, pero aseveró que sus fans mujeres suelen agarrarle el trasero, cosa que reconoció que no le molesta.

"No hay ninguna fan que me haya agarrado la pompa directamente. Siempre entre la bola se mete una mano por ahí, pero no me molesta, para eso son", dijo entre risas.

