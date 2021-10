Lalo Mora le toca el pecho a una fan y se lanzan contra él: "Pin... pervertido" (VIDEO)

El cantante Lalo Mora otra vez en medio de la polémica porque en redes sociales se difundió un video del momento en que mete su mano en la blusa de una fan para tocarle el pecho.

En la grabación se puede ver que la mujer se acerca a Lalo Mora para tomarse una foto junto al cantante, sin embargo, al finalizar la instantánea, el intérprete rápidamente aprovecha para meter su mano en la blusa de la joven.

Te puede interesar Emily Ratajkowski denuncia a Robin Thicke por acoso sexual durante grabación de "Blurred lines"

La mujer intenta detener la mano de Lalo Mora, y con cara de susto, se aleja rápidamente del cantante.

Por el momento, se desconoce la fecha y el lugar en la que fue captado el video del momento en que Lalo Mora toca a la mujer sin su consentimiento, pero las rees sociales ya están reaccionando.

Usuarios se lanzan contra Lalo Mora

Los usuarios de Internet se lanzaron contra Lalo Mora y reprobaron el acto del cantante. Señalaron que la joven se veía desconcertada y sin saber cómo reaccionar ante lo que hizo el intérprete.

“Pin&%$ pervertido, claramente se ve que la muchacha no buscaba eso”, “Lo hubiera cacheteado”, “Hasta que el novio de una de esas muchachas, que no esté de acuerdo, no le meta una golpiza”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en redes sociales.

KR