Captan momento en que Maluma golpea a un fan y le llueven críticas (VIDEO)

El cantante Maluma se encuentra en medio de la polémica, luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que supuestamente es captado golpeando a un fan en Nueva York.

A través de TikTok se difundió una breve grabación en la que Maluma aparece resguardado por su equipo de seguridad, cuando un fan lo aprieta de la mano.

Se puede ver la expresión de incomodidad de Maluma y que trata de soltarse, pero al no lograrlo le da un manazo al fan, quien de inmediato se disculpa con el intérprete de “Cuatro babys”.

Los guardaespaldas de Maluma tratan de alejar al fan, mientras el cantante se sube a un vehículo de color negro.

Usuarios critican a Maluma

Por el momento no se sabe si el video es real o falso, sin embargo, los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar a la acción que se retrata.

La mayoría criticó a Maluma por la actitud que tomó al ser una celebridad mundial. “Las celebridades se siente la gran cosa. No se humillen de esta forma, no pidan fotos, abrazos, autógrafos, ni besos. Ellos no son más que otra persona”, fue el comentario de una cibernauta.

Mientras que otros usuarios defendieron a Maluma y aseguraron que su reacción está justificada. “No lo agredió simplemente le manoteo para que lo soltara punto, cualquiera lo haría...”, “Como todos necesitan su espacio, no hay porque estar agarrándolo ni forzándolo a nada”, se lee en los comentarios.

