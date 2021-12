¿Yahir ha cantado en fiestas de narcos? El artista rompe el silencio

Yahir no cerró el año de la manera que él hubiera querido, pues el cantante está devastado por la polémica de su hijo Tristán, a quien no apoyo en su carrera de actor porno y al que además tienen amenazado de muerte por deber dinero de drogas.

Ahora a Yahir se le hizo el fuerte cuestionamiento de que si alguna vez ha cantado en una fiesta de un narco, esto con motivo de que el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández, ha sacado a la luz las escabrosas relaciones entre algunos famosos y el crimen organizado.

Fue en una entrevista que ofreció a “De Primera Mano” el lugar en el que Yahir rompió el silencio respecto a si ha sido contratado por el narco para cantar en una fiesta.

En sus declaraciones, Yahir afirmó que nunca se ha visto involucrado o ha trabajado en fiestas de narcotraficantes, además de que dijo que él no está involucrado con la selección de clientes y las ventas.

"No me meto en ventas, trabajo con Occesa Seitrack y es una empresa increíble, de verdad maravillosa. Yo nunca he tenido ningún problema de nada, entonces pues no. Yo voy a trabajar con gusto a todos lados, a donde me inviten", dijo el papá de Tristán.

Tras ello, Yahir desmintió haberse quedado sin disquera para su regreso a la musical y aseguró que ya está terminando los últimos detalles de su nuevo disco.

"Sí tengo disquera... Seitrack ahora es mi disquera y como no hay tanta apertura para los shows, conciertos y todo lo demás, estamos esperando el disco que ya tenemos listo”, remarcó el famoso.

