Critican al programa Hoy por exhibir en VIVO cuánto pesa Mariana Echeverría: '¿se divierten?'

El programa Hoy, al igual que todos los matutinos, es conocido por exhibir y a veces humillar a sus conductores, y en esta ocasión le tocó a Mariana Echeverría, pues la producción del show ventiló en vivo en el peso de la famosa, cosa que no le pareció a los fans.

Y es que en uno de los retos relacionados con la salud, los conductores de “Hoy” fueron pasados al centro del foro para ser pesados en vivo y la primera víctima fue justamente Mariana Echeverría.

Paul Stanley, Indio Brayan, Martha Figueroa, Raúl ‘El Negro’ Araiza, Pablo Chagra, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, El Capi Alobres, Andrea Escalona y otros randmos también formaran parte del reto, pero no todos quisieron pesarse en vivo.

En el clip, el cual el matutino de Televisa compartió en sus redes sociales, se puede ver a la conductora subirse a la báscula, mientras que la cámara va haciendo zoom hacia la pantalla donde se muestra el valor de su peso, el cual equivale a 77 kilos.

Como era de esperarse, a los fans no les pareció la manera en la que la producción de Hoy exhibió a Mariana Echeverría y aseguraron que se cometió una gran falta de respeto hacia su colaboradora, pues para muchas personas el tema de su peso e imagen corporal es difícil y privado.

“Que mal exhibirla así”, “Para muchos no es fácil mostrarlo en público, yo le aplaudo y si puede y si no, siempre habrá más oportunidades”, “Eso es un tema personal, que feo que los expongan de esa manera”, “Que mal exhibirla así pero qué valor de Mariana. Eres una Hermosa deseo cumpla sus metas” y “Pues yo no sé de básculas ni nada pero un aplauso a mariana xq es bien difícil pesarse en frente de todos y más casi en cadena nacional!”, le dijeron.

Sin embargo, el commuinity manager de Hoy silenció a todas estas personas, pues reveló que Mariana Echeverría decidió pesarse públicamente, pues no le teme a un número, ama su cuerpo y quiere hacer lo necesario para amarse más.

“Se le preguntó si quería pesarse en cámara o si no detrás de cámara y ella quiso pesarse en cámara”, señaló el CM de Hoy en un comentario.