Lupillo Rivera lanza indirecta a Belinda con una divertida publicación en redes sociales

Lupillo Rivera es uno de los grandes representantes de la música regional, quien hace años compartió escenario con Belinda en el pasado, cuando ambos fueron jueces de La Voz, el exitoso programa de busqueda de talento sonoro, donde además se habló de un fugaz romance entre ambos artistas, el cual llevó al hermano de Jenni Rivera a taturase el rostro de la hermosa joven.

Lupillo no guarda reconcores y trata de tomarse cada situación con humor, por lo cual no pudo evitar replicar una de las más recientes acciones de la intérprete de "Egoista", quien recientemente publicó una foto de sus ojos, la misma imagen que se tatuó Christian Nodal, ex prometido de la famosa. Rivera publicó la misma imagen junto con la leyenda "¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?".

¿Belinda y Lupillo Rivera fueron pareja?

La foto de perfil de Instagram de Belinda corresponde a las primeras pistas de su nuevo material discográfico, mientras que hace referencia al tatuaje del abdomen que Nodal se cubrió tras su ruptura con la artista; con esto ha anunciado una próxima tiradera para el novio de Cazzu que pegará duro el 31 de enero. Por ello, Lupillo realiza el mismo formato pero con sus ojos, con lo que hace una clara referencia a la imagen, al también utilizar un fondo negro.

La presunta relación entre Beli y Lupillo ocurrió en La Voz México, aunque nunca se formalizó el romance y todo quedó en las suposiciones del público. A pesar de ello, recientemente Lupillo Rivera ha negado haber tenido una relación con Belinda en ningun momento y aseguró que solo son grandes amigos ¿será común tatuarse a los amigos en el brazo y después cubrirlo con rayones de tinta negra?

Sea como sea, el público aplaudió su sentido del humor al bromear con esta temática, pues cabe recordar que cuando inició la relación entre Nodal y Belinda, el público mencionó que seguramente Lupillo se encontraría con el corazón roto.