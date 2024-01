Mariana Echeverría compara la adopción de un niño con la de un perro: "no sabes qué traumas trae"

Mariana Echeverría desató miles de críticas e incluso decenas de personas están exigiendo que sea despedida de donde trabaja, pues a conductora no sólo atrevió a comparar las adopciones de bebés con las de perritos, sino que llamó a ambos seres vivos llegan “traumados” al mundo.

Mariana Echeverría, quien ha perdido a dos bebés durante las primeras semanas de gestación, emitió sus polémicas declaraciones cuando le preguntaron si no ha pensado en adoptar a un bebé.

Fue le pasado 2023cuando Mariana Echeverria sufrió la pérdida de dos hijos durante el embaraz: el primero fue en febrero del 2023, mientras que unos meses después la famosa anunció la muerte de su segundo bebé no nato.

Reciente en un encuentro con la prensa de farándula, la famosa fue cuestionada respecto a los dos abortos que sufrió en 2023 y sus deseos de convertirse en madre mediante la adopción.

“Sí, me pasó por la mente, pero la adopción es muy complicada. Tengo amigos que han adoptado, que al final, la madre alimenta al bebé de todo. Drogas, comida, salud, todo eso recibe el bebé”, inició en sus polémicas declaraciones.

Mariana Echeverría desató la furia de miles cuando afirmó que adoptar a un bebé humano era lo mismo que adoptar a un cachorro, y además de que afirmó que ambos seres vivos ya nacen con traumas, y que éstos no son resultado de la mala crianza y educción que reciben en vida.

“Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es como un perrito, no sabes con qué traumas va a salir. La otra vez adopté un perrito y era en contra de los niños. Todos los niños quería morder. No sabes los traumas que pueda tener un niño. No lo descarto, pero sí es un proceso muy complicado que tendría que verlo, platicar con más personas que han adoptado y ver cómo es el proceso, pero no estoy negada”, pronunció la famosa.