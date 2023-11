Leonardo de Lozanne confiesa que no quería tener hijos con Sandra Echeverría: 'fue un conflicto'

Leonardo de Lozanne hizo una declaración que lo cambia todo respecto a lo que se sabía de su separación con Sandra Echeverría y su telenovelesca relación, pues confesó que nunca quiso tener hijos con ella y que el que engendró con la actriz fue sólo para mantener su relación un tiempo más.

Así lo dijo Leonardo de Lozanne en el programa “Miembros al aire”, en el cual remarcó que ´no quería tener un hijo con Sandra Echeverría, pues ya tenía otros dos de su anterior relación.

Sin embargo, el cantante dejó claro que no se arrepiente de haber creado a su tercer hijo, pero le dijo a todo el mundo que la gente no debería acceder a este tipo de peticiones nefastas sólo para darle el gusto a una persona con la que la relación ya no es buena, y dijo que mucho menos es la forma de rescatar el romance.

"Creo que la ilusión que tienes de la relación y encontrar a una persona de 'ahora sí va a funcionar' negocias. En mi caso yo no quería más hijos, yo ya tenía dos. Y ella no tenía y quería y fue un conflicto", dijo el vocalista de Fobia.

Leonardo de Lozanne agregó que su ex mujer intentó convencerlo por meses hasta que él cedió: "Si no estás seguro de entrarle, no hay que ceder", dijo a sus fans para que no vivieran lo que él, pues reconoció que el haberlo hecho complicó su matrimonio: "Creo que fue un factor que complicó mucho la relación".

Juan Soler indicó le dijo a De Lozanne no fue congruente con él mismo, pues solo tuvo a su hijo para mantener la relación con Sandra Echeverría. El cantante lo aceptó: "Fue una negociación, pero no es lo mejor", lamentó.