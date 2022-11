Sandra Echeverría llora en VIVO por su divorcio con Leonardo de Lozanne: "Estoy rota" (VIDEO)

Sandra Echeverría no pudo más y estalló en llanto y lágrimas durante un programa en vivo cuando habló de su divorcio con Leonardo de Lozanne.

Fue durante la última emisión de “¡Cuéntamelo ya!” donde Sandra Echeverría habló acerca de su sencillo “Ahí te quedas con tu vida”, por el cual le preguntaron si estaba basada en su vida y si se identificaba con ella.

Sandra Echeverría dijo que no y que era pura casualidad que hablara sobre un romance roto. No obstante, las conductoras no se quedaron con las ganas de chismecito, por lo que le preguntaron acerca de su divorcio.

Y el dolor que la famosa es tal que no pudo evitar llorar al responder: “si me preguntas una vez, estoy bien, pero si me preguntas dos veces empiezo a llorar. Ha sido complicado, pero ahora sí que hay que salir adelante, por uno mismo, por el hijo y porque sigue el trabajo y sí, uno puede estar roto, pero hay que seguirle ahí dando”.

Finalmente, Sandra Echeverría señaló que su se enfocará en su carrera y trabajo para no pensar en su divorcio y el dolor que siente:

“Me sirve estar motivada y ocupada en mi trabajo, vienen muchos proyectos y viene más música”, remarcó la famosa.