Sandra Echeverría revela que dos actores de Hollywood le hicieron bullying y pusieron en riesgo su vida: "Los odié"

Sandra Echeverría recordó un lamentable episodio que vivió en Hollywood durante el rodaje de la película “Salvajes”, pues contó que dos actores le hicieron bullying que pudo haber terminado con su vida.

A través de su Twitter, Sandra Echeverría contó que los actores Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch se pasaron con ella durante la filmación de “Salvajes” y que la maltrataron física y psicológicamente.

Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. De dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje.

Ya algún día se las contaré.

Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: Bullying, NO acoso. — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) July 11, 2022

Cabe destacar que Taylor Kitsch es conocido por ser actor secundario en proyectos mediocres y destrozados por la crítica como “Battleship: Batalla naval” y “X-Men Orígenes: Wolverine”; mientras que Aaron Taylor-Johnson es famoso por interpretar a Quicksilver en “Avengers 2”.

"Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. De dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso", inició Sandra Echeverría en su relato.

"Hace 10 años filmando #Savages me tocó una escena con Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo...", agregó la actriz.

Sandra Echeverría agregó que los actores hicieron todo lo posible por hacer que se lastimara: "Para que yo saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podría agarrar y ellos sólo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé".

"Decidí no decir nada y aguantarme, pero los odié. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. Tiempo después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé", finalizó Sandra Echeverría.