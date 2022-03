Sandra Echeverría interpretará a María Félix en bioserie, ¡así se ve como ella! (FOTOS)

Sandra Echeverría interpretará a la icónica María Félix en una serie que están produciendo Televisa y Univisión, y la actriz se dejó ver por primera vez caracterizada como “La Doña”.

Fue a través de su Instagram que Sandra Echeverría compartió dos fotos: una en la que viste uno de los emblemáticos atuendos negros de María Félix y otra en la que sale junto a las otras dos actrices que encarnarán la diva del cine mexicano durante su juventud: Ximena Romo y Abril Vergara.

¿Dónde se estrenará la serie de María Félix con Sandra Echeverría?

“No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres. Pellízquenme porque no me la creo”, escribió la famosa junto a las postales.

“Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí: “la mujer que se robó el siglo”, añadió Sandra Echeverría.

La bioserie de María Félix es producida por Carmen Armendáriz y se basará en testimonios de la gente cercana a “La Doña”, como su heredero universal Luis Martínez de Anda. Es dirigida por Mafer Suárez y escrita por Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez.

Sandra Echeverría y las oras actrices que interpretarán a María Félix Especial

“Retratar la vida de una figura icónica de México y el mundo, una mujer adelantada a su tiempo que rompió estereotipos, es un reto y una responsabilidad enorme. Su historia sigue siendo relevante hoy y continúa inspirando y empoderando a las mujeres, una generación tras otra. Me enorgullece estar produciendo la primera serie sobre la vida de María Félix, que representará fielmente el legado que nos dejó”, señaló Carmen Armendáriz en un comunicado.

La serie de María Félix estelarizada por Sandra Echeverría se estrenará en exclusiva por la plataforma Vix+ y aún no tiene fecha oficial de lanzamiento.

rc