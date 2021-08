Película de María Félix con Eiza González es ilegal

Luego de que Eiza González revelara que ella protagonizaría una película biográfica sobre María Félix y de la cual también sería la productora, el representante legal del heredero universal de “La Doña” dijo que la producción no tiene permiso para hacer la cinta.

El abogado especializado en derechos de autor Guillermo Pous negó que la producción de Eiza González tenga los derechos para poder hacer uso de la imagen de María Félix.

“Ayer nos enteramos de este aviso que se hace en el que se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Félix como parte de la producción de una película biográfica, lo cual no tiene ninguna clase de sentido porque no tiene los derechos, no existe un solo contrato adicional que Luis Martínez de Anda haya autorizado”, dijo el abogado en entrevista para el programa de Ventaneando.

Guillermo Pous dijo que Luis Martínez de Anda, el único heredero universal de María Félix, solamente ha llegado a acuerdos con tres empresas para hacer uso e la imagen de “La Doña”.

“Son diferentes los contratos que se han firmado, (Luis) firmó un contrato con Televisa en la que le permite producir una bioserie, posteriormente con otra casa productora autoriza el uso de la imagen de ‘La Doña’ como uno de los personajes y firma con Big Tiger Group una autorización para producir un documental y una película con los derechos biográficos”, mencionó el licenciado.

Guillermo Pous explicó que además de los contratos señalados, no existe ninguna autorización extra para que se haga una película, por lo que cualquier otra producción sería ilegal.

Incluso dijo que hasta los familiares de María Félix como Kunno Becker requieren el permiso de Luis Martínez de Anda.