Un hecho trágico y sorpresivo sacudió tanto a la televisión como a las redes sociales durante las últimas horas. Mario Ureña perdió la vida mientras intervenía en un programa transmitido en directo, la situación quedó registrada por las cámaras en el instante preciso en que ocurrió la desgracia.

En La Razón te contamos quién era este hombre y su trayectoria como líder transportista de República Dominicana.

¿Quién era Mario Ureña, invitado que murió en programa en vivo?

Mario Ureña, de 50 años, era un líder transportista de República Dominicana que falleció repentinamente durante una transmisión en vivo del programa El Café de Diario 55, un hecho que conmocionó a la audiencia y se viralizó en redes sociales.

Como parte de su labor como dirigente sindical acostumbraba a representar a sus colegas para defender sus intereses y abordar temas relevantes, razón por la cual fue invitado al noticiero en el que murió el miércoles.

Al ser reconocido como trabajador y líder transportista, acudió al programa con la intención de aportar su visión sobre la situación del sector en el país.

Según los datos disponibles en redes sociales, Mario Ureña también fue el creador de “Ruta SO”, una propuesta de movilidad que funcionaba en el distrito de Santiago Oeste. Además de estas responsabilidades, impulsaba pequeños proyectos vinculados a la promoción turística, lo que le otorgaba cierta familiaridad con la exposición frente a las cámaras.

Aunque su nombre era poco conocido fuera del ámbito local, Mario Ureña era respetado en su comunidad como líder transportista. Su participación en el programa buscaba visibilizar las problemáticas del sector, pero terminó siendo recordada por la tragedia que marcó su último día.

La inesperada muerte del sindicalista dejó un vacío entre sus colegas y familiares, quienes lo describen como un hombre trabajador y comprometido con el gremio del transporte en República Dominicana.

Impactante suceso en República Dominicana 😔📺



Mario Ureña, líder transportista, falleció en pleno noticiero ‘El Café de Diario 55’. Durante la transmisión, se desplomó ante la mirada de los conductores y el equipo de emergencia llegó de inmediato para intentar salvarle la vida,… pic.twitter.com/ASJ9r9bKqG — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 4, 2025

¿Qué le pasó a Mario Ureña durante el programa en vivo?

Durante los primeros minutos de la entrevista a la que fue invitado Mario Ureña, todo transcurría con normalidad. Sin embargo, de manera súbita, el líder transportista comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a las cámaras.

El hecho ocurrió en plena transmisión en vivo, lo que convirtió al público en testigo directo de la tragedia. Los conductores del programa y el equipo técnico reaccionaron de inmediato y solicitaron ayuda médica.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran cómo el personal de emergencia ingresó al set de televisión para intentar salvarle la vida. A pesar de los esfuerzos de reanimación, Mario Ureña no logró reaccionar y murió en el foro televisivo.