El terrible momento en que murió Mario Ureña en programa en vivo | VIDEO

Una tragedia sucedió en la televisión nacional, cuando un invitado de un programa falleció en plena entrevista y pese a que trataron de hacer todo por salvarlo, lamentablemente el hombre murió.

Se trata de Mario Ureña, quien era líder de los transportistas en República Dominicana, quien asistió a un programa de noticias llamado El Café de Diario 55.

Todo quedó captado en video y fue transmitido en la televisión, pues Mario Ureña estaba siendo entrevistado cuando el hombre se desvaneció y encendió las alarmas de quienes estaban en el programa.

El video del momento de la muerte de Mario Ureña en vivo

En redes sociales se difundió el fragmento del fallecimiento del transportista, quién estaba sentado en un sillón en el foro de televisión. Ahí lo estaban entrevistando junto a otra persona.

El hombre vestía playera blanca, gorra blanca y suéter azul. Estaba respondiendo a las preguntas del entrevistador y traía unas hojas en la mano.

Sin embargo, hubo un momento en que Mario Ureña se quedó prácticamente inmóvil en el asiento y de repente se desvaneció, las hojas que tenía en la mano se le cayeron y las personas que estaban junto a él no sabían que había pasado, hasta que los del staff y detrás de cámaras corrieron a ayudarlo.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



En otras grabaciones que circulan en redes sociales, se puede ver que equipo de emergencia llegó al lugar apara auxiliar al líder de los transportistas.

En las imágenes se observa que Mario Ureña está sentado en una banca, mientras personal de emergencias lo revisa, sin embargo, se puede ver que el hombre ya está pálido, con la boca abierta y no tiene un zapato puesto.

De acuerdo con la información de los medios locales, la muerte del líder de los transportistas se da en un contexto de tensión, ya que recientemente hubo enfrentamientos entre choferes de distintas organizaciones de transporte y disputas por rutas, paradas y derechos de operación.

Según la información, Mario Ureña era considerado una figura clave en la mediación de conflictos entre diferentes agrupaciones de transportistas.

Asimismo, en redes sociales lamentaron el fallecimiento de Ureña.