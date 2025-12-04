¿De qué murió Mario Ureña, invitado que falleció en vivo en pleno programa?

Lo que se sabe de la causa de muerte de Mario Ureña en programa de TV

Durante un programa de televisión un invitado se desvaneció y murió en plena transmisión en vivo, el momento ha causado revuelo en las redes sociales, porque todo quedó captado en video y se transmitió en la televisión de República Dominicana.

Lo que pasó fue que Mario Ureña, líder de los transportistas, asistió al programa de televisión y noticiero El Café, en donde habló de la situación de tensión que se vivía en el gremio por recientes enfrentamientos y disputas.

El hombre llevó unas hojas en donde tenía documentos para hablar sobre el tema en el programa. Sin embargo, cuando él estaba sentado frente a la cámara quedó inmóvil y de repente se desvaneció, las hojas que tenía en la mano cayeron al piso.

La gente que estaba alrededor de él se alertaron, mientras que los de la producción del programa corrieron a ayudarlo, pues en ese momento no sabían lo que tenía.

Mario Ureña fue cambiado de lugar y atendido por elementos de emergencias, quienes empezaron a revisarlo, sin embargo, el hombre ya se veía blanco y no tenía un zapato ni un calcetín, incluso en las perturbadoras imágenes tenía la boca abierta. Pese a que trataron de salvarle la vida ya no pudieron.

¿De qué murió Mario Ureña en el programa de televisión?

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, Mario Ureña murió por un paro cardiaco, sin embargo, por el momento las autoridades no han revelado la causa oficial de su fallecimiento.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



En redes sociales lamentaron el fallecimiento del líder transportista, tras su trágica muerte en pleno programa en vivo.

Los usuarios llenaron de condolencias las redes sociales pues enviaron mensajes de apoyo a la familia del lider transportista, quien era un elemento clave para la conciliación del conflicto entre choferes de transporte, motivo por el cual él había ido a dar la entrevista en ese programa de televisión.

Los usuarios quedaron impactados con la situación, además de que en redes se difundieron imágenes del momento en que trataron de salvarle la vida en el estudio de televisión.

Se sabe que Mario Ureña tenía 50 años de edad, era originario de Santiago de los Caballeros y era reconocido por su participación en espacios de diálogo