Curar a mi esposa mortal: ¿Dónde ver este drama completo en español?

Curar a mi esposa mortal o El inmoral y su esposa muda es un drama chino viral que cautiva a los usuarios de redes sociales con su impactante historia que te deja una lección de amor y de humildad.

Esta serie en formato vertical es una de las más buscadas en TikTok y en otras plataformas en su traducción y doblaje al español.

¿De qué se trata Curar a mi esposa mortal o El inmoral y su esposa muda?

Este drama chino, narra la historia de Gabriel Silva, quien fue un poderoso Inmortal Áureo, pero su vida dio un giro dramático cuando contrajo deudas tan enormes que lo obligaron a reencarnar.

Su alma se trasladó al cuerpo de un jugador que había muerto precisamente por esas mismas deudas. Así, Gabriel abandona su existencia gloriosa para enfrentarse a una realidad mucho más frágil y humana, marcada por la vulnerabilidad del nuevo cuerpo que habita.

Al despertar en su nueva vida, Gabriel descubre que está casado con una mujer muda, hermosa y de espíritu virtuoso. A pesar de su nobleza interior, ella ha sido víctima de maltrato y desprecio, viviendo bajo circunstancias difíciles. Su mutismo no solo le roba la voz, sino que también simboliza la incomunicación y el dolor que ha sufrido en silencio a lo largo de su vida.

Movido por el amor y el remordimiento, Gabriel se propone cambiar su destino y el de su esposa. Para ello, empieza a generar ingresos mientras elabora pociones curativas: su meta principal es encontrar una forma de restaurar su voz y devolverle la dignidad perdida.

Este empeño lo enfrenta a desafíos tanto financieros como mágicos, ya que los ingredientes son difíciles y costosos, y su nueva vida mortal carece del poder absoluto que tenía como inmortal.

A lo largo de la historia, Gabriel debe reconciliar su pasado celestial con sus responsabilidades terrenales. Su transformación no es solo externa, sino también moral: aprende a valorar la sencillez, el sacrificio y el cuidado mutuo. Al mismo tiempo, la relación con su esposa muda se fortalece, mostrando que el verdadero poder no reside en la inmortalidad, sino en la empatía, la paciencia y el deseo genuino de sanar.

¿Dónde ver el drama Curar a mi esposa mortal?

El drama chino Curar a mi esposa mortal se puede ver en la plataforma de Gooshort, pero solo los primeros 11 capítulos son grátis, el resto son con costo o entrar en una dinámica de ver anuncios para poder desbloquear el resto de los episodios. En esta plataforma la serie se puede encontrar en español bajo el nombre de El inmoral y su esposa muda.

Sin embargo, si quieres ver este drama chino en español y completamente gratis la puedes ver en DailyMotion, solo necesitas escribir en el buscador: Curar a mi esposa mortal español e inmediatamente puedes disfrutar de esta historia completa, gratis, solo con algunos anuncios de por medio, pero son muy pocos.