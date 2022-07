Alex Kaffie denuncia a "Las Perdidas" por amenazas (VIDEO)

El periodista de espectáculos Alex Kaffie denunció, durante el programa de Sale el Sol, que recibió amenazas por parte de las influencers conocidas como Las Perdidas.

En la emisión del programa matutino, Alex Kaffie señaló que acudió a las autoridades para levantar una denuncia contra las celebridades de Internet. Dijo que recibió una serie de mensajes a su celular, por lo que tuvo recibir asesoría de parte de una abogada.

“Me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes. No sé cómo consiguieron mi teléfono los seguidores de estas personas y entonces se subieron… ahora sí que incitaron a sus seguidores, que repito, no sabía quiénes eran, hasta que fin de semana ya tuve que echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas”, dijo el periodista.

Asimismo, Alex Kaffie comentó que denunció porque sintió preocupación por su seguridad, ya que es responsable de su mamá, quien tiene 82 años.

“No se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas. Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, señaló el periodista.

¿Cómo inició el pleito entre Alex Kaffie y Las Perdidas?

Todo comenzó porque Lorena Herrera y Las Perdidas coincidieron en un evento y se reveló que la actriz y cantante no quiso compartir camerino con las influencers.

Durante la transmisión de un programa, Alex Kaffie quiso defender a Lorena Herrera y dijo: “Hace bien, para qué regalarle de su luz a esas piojas. Es una mujer que le ha trabajado”.

Las Perdidas son conocidas por constantemente hacer lives en sus cuentas de Instagram, así que en una transmisión le respondieron a Alex Kaffie.

“Un día nos vamos a encontrar y vas a ver quién es una verdadera pioja. Un día nos lo vamos a encontrar y espero que nos diga en nuestra cara piojas”, dijeron Wendy y Kimberly.