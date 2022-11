Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría se separan: "Lo más doloroso de mi vida" (VIDEO)

La actriz Sandra Echeverría anunció que se separó de su esposo el cantante Leonardo de Lozanne y que fue el momento más doloroso que ha vivido.

Sandra Echeverría confiesa por qué se separó de Leonardo de Lozanne

La actriz fue entrevistada en el podcast Señoras Punk con Tania Zarak, Ileana Rodríguez y Amandititita, en donde confesó que está atravesando un momento de separación con su esposo.

"He tenido unas semanas bastantes complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo. Llevamos 11 años juntos y de repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, ya no hay apoyo en ciertas cosas”, señaló la artista.

Sandra Echeverría contó que no se quería separar de Leonardo de Lozanne porque ella viene de una familia de papás divorciados y no quería que sus hijos vivieran lo que ella pasó.

“Yo vengo de una familia de divorcio y siempre pensé que no quería eso para mis hijos, que no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, y es difícil, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, contó la actriz.

Aunque es un momento muy difícil para ella, Sandra dijo que si es lo mejor para su familia lo acepta, ya que ama a Leonardo de Lozanne.

“Pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien, y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, siempre será el padre de mi hijo”, dijo.

“Creo que sí es el momento de tomar una decisión para bien y para los dos. En ese proceso estamos y no ha sido nada fácil”, concluyó la artista.