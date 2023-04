Sandra Echeverría veta a Ventaneando por pregunta incómoda; el programa le responde: "Se desquició"

La actriz Sandra Echeverría se lanzó contra Ventaneando, luego de que le hicieron una pregunta incómoda en una entrevista.

Todo sucedió porque Sandra Echeverría tuvo una conversación con Jorge Patiño, reportero de Ventaneando, en la que él le preguntó su opinión sobre los rumores de que Karla Souza reveló que habló con un famoso cantante en un avión y él le confesó que engañó a su esposa por mucho tiempo y después cuando él la descubrió a ella haciendo lo mismo no lo pudo soportar y se divorciaron.

Los usuarios de Internet creyeron que se trataba de Sandra Echeverría y su esposo Leonardo de Lozanne, por lo que el periodista le pidió que diera su opinión sobre dicha polémica.

Sandra Echeverría se enojó y aseguró que no era ella y además dijo que Leonardo de Lozanne ha estado en México y no ha viajado por lo que no podría ser él.

Después, Sandra Echeverría tuvo otra entrevista con otra reportera de TV Azteca, a quien condicionó y le pidió que no le preguntara nada sobre su matrimonio, pues acusó que Jorge Patiño quiso sacar una nota amarillista del tema.

La periodista dijo que seguirían la dinámica de que ella preguntaba y la artista respondía, pero dejó claro que estaban condicionando al medio. Sandra Echeverría dijo que no quería vetar a Ventaneando, pues ya lo había hecho con Jorge Patiño por su incomoda pregunta.

Al final la actriz y cantante no quiso seguir la entrevista y colgó la videollamada y después se lanzó contra el programa de espectáculos en Twitter.

Ventaneando le responde a Sandra Echeverría

Ventaneando pasó la entrevista de Sandra Echeverría y cómo fue que despreció al programa por la pregunta.

Pati Chapoy aseguró que Sandra Echeverría “se desquició” por la forma en que trató a los reporteros de su programa. “Qué decepción ver esto en Sandra Echeverría. La entrevista que la pasamos íntegra, todo el tiempo, promocionó su vida profesional”, mencionó la líder del noticiero de espectáculos.

Por su parte, Daniel Bisogno también se enojó: “Quién les ha dicho que solamente se va a promocionar lo que ellos quieran, para ello paguen su promoción”, comentó.

“Aquí no vetamos a nadie, aquí está todo, ya sean cantantes productores, actrices, actores que quieran promocionar lo que quieran están las puertas abiertas. Pero esa estupidez de vetar a Patiño y a Ventaneando, qué decepción”, dijo Pati Chapoy.

Asimismo, los conductores de Ventaneando señalaron que Sandra Echeverría fue quien hizo pública su separación con Leonardo de Lozanne. “Está muy desubicada”, mencionó Bisogno.