Fans se burlan de Karla Souza por decir que es una "persona de color": "Ok, blanca"

Karla Souza desató polémica, pues dijo que era una “persona de color”, cosa que hizo que los fans se burlaran de ella, pues su piel blanca y sus ojos verdes tienen otros datos.

Karla Souza fue al podcast de Roberto Martínez, lugar en el que habló respecto a cómo fue su experiencia al trabajar en Hollywood, lugar en el que le pagaron menos que a las gringas por ser mexicana.

Sin darse cuenta, Karla Souza demuestra que el conflicto de raza en EEUU y sus categorías no aplican a México.



Acá a Souza le dan papeles de extranjera, allá es "gente de color". Pero Tenoch y Maya Zapata dirían qué ella es una blanquita que roba papeles a los prietos. https://t.co/6MekJavG63 — Pepe Torra (@PepeTorra) April 14, 2023

“En la serie nueva en la que estoy trabajando, lo estoy diciendo porque estoy hablando en español y no creo que les llegue esto, pero cuando yo en mi nueva serie me empecé a oler que a los actores blancos les estaban pagando más que a las dos mujeres, o sea a mí y a la afroamericana, armé un pin*** pedo”, contó.

Karla Souza se define como una persona de color... rojo con ojos verdes 🤪



Esta pinche racialización me va a volver loco. pic.twitter.com/4D6PXZqIeE — Darpan ⚡ (@darpan_bodhi) April 15, 2023

no te pierdas: Atacan a Lupillo Rivera por insultos racista de su suegra (VIDEO)

“O sea, yo me las olía, por cómo estaban escribiendo mi personaje, porque además estereotipándolo y todo, y es una hueva, porque yo estaba donde la mujer es todo, donde la inclusión es todo y de repente llego a esta serie llena de blancos. Esto es Hollywood y está del asco”, agregó Karla Souza.

Esto ya se descontroló. Ahora resulta que Karla Souza es de color 🫠. pic.twitter.com/NF1q4OD2m2 — Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) April 15, 2023

Como era de esperarse, los fans despotricaron en contra de ella pues nadie tiene dudas de que es una whitexican blanca y además le explicaron la diferencia entre ser una persona de color y una minoría referente a la nacionalidad.

"Ok, blanca", “Esto ya se descontroló. Ahora resulta que Karla Souza es de color”, “yo me acuerdo de cuando Karla Souza se ardió porque Yali andaba triunfando jajaja nomás le importa hablar de racismo cuando a) a ella le pega directamente y b) le da relevancia en medios” y “Karla Souza no es ni nunca será una mujer de color, que sea latina es muy diferente, no es nuestra culpa q se junte con la pendejera y que esta se trague el cuento”, le dijeron.

Karla Souza como poderosa defensora de la comunidad afro e hispana en Estados Unidos y activista del #Blacklivesmatter es de las cosas más bellas que nos ha traído el internet de la era Musk. Como dicen por allá, "Activist in the streets, whitexican in the sheets" 🥺🚩🚩🚩🚩🚩🚩 pic.twitter.com/bShpJB5PMN — Tu tío burgués (@llantodeburgues) April 15, 2023

yo me acuerdo de cuando Karla Souza se ardió porque Yali andaba triunfando jajaja nomás le importa hablar de racismo cuando a) a ella le pega directamente y b) le da relevancia en medios — Dania (@AquiDania) April 14, 2023