Tenoch Huerta denuncia ataques por su activismo... y le piden que deje de "hacerse la víctima"

Tenoch Huerta volvió a dar de qué hablar, pues denunció en sus redes que es objeto de ataques por su activismo en contra del racismo y el clasismo, cosa que desató las burlas de algunos fans que le pidieron dejar de hacerse la víctima, pues afirman que la polémica de Poder Prieto lo desenmascaró a él y sus amigos.

En el comunicado que subió a sus redes, Tenoch Huerta afirmó que los ataques que ha recibido en los últimos días se han vuelto más agresivos y difamatorios que nunca.

“Dichos hechos vienen de tiempo atrás y hoy se han potencializado, se han vuelto muy agresivos al ser difamatorios. Esto aumentó a partir de que me reuní y me tomé una foto con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

“Esta simpatía, aunado a mi firme y claro discurso antirracista y anti-clasista, obviamente me lo están queriendo cobrar diversos grupos metiéndose con mi carrera, con mi intimidad, mi familia e inclusive con información de mis hijas”, agrega Tenoch Huerta.

En instagram otro comunicado de @TenochHuerta, apenas hay un boceto de autocrítica pero en general le apuesta hacerse la víctima. Está mal el acoso a su familia que comenta, sin embargo la mayoría de los comentarios es sobre su doble estándar en la violencia contra prietxs. — Obrero Futurista (@ObreroFuturista) April 15, 2023

“Bien sabíamos que estaríamos expuestos, pero poco a poco han ido moviendo los límites de la razón; inventando y difamando. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores; pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro. Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima”, agregó Tenoch Huerta.

Asimismo, Tenoch Huerta afirmó que han salido notas que lo mencionan, las referentes al caso de Poder Prieto y Luz Valdez, las cuales tienen “el mínimo rigor periodístico, sin consultar las fuentes e investigar tan siquiera lo más básico”.

“Aclaré haber dado los créditos en tiempo a la artista Feliciana Hernández Bautista, lo cual fue prácticamente omitido de casi todas las notas, además de que se utilizaron bots para mantener un trending topic como en ocasiones anteriores hemos visto y revisado con mi equipo de redes”, agregó Tenoch.

Las respuestas de los fans no se tardaron en llegar y aunque muchos le manifestaron su apoyo, otras más le pidieron que deje de hacerse la víctima y le remarcaron que para una gran parte de México su activismo y el de Poder Prieto es falso, racista y abusivo.

