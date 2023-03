Tunden a Tenoch Huerta por cobrar mil 800 pesos por tomarse foto con él

El actor Tenoch Huerta fue uno de los invitados especiales a participar en la Mole Convention, el evento más famoso de comics que se hace en México.

Los fans de los comics se reúnen para saber las novedades de este sector y también de las próximas películas que están basadas en los mismos. Asimismo, también buscan conocer a sus actores favoritos que dan vida a los personajes más emblemáticos.

Tenoch Huerta asistió a La Mole, sin embargo, causó enojo entre los usuarios de Internet que el actor cobró mil 800 pesos para tomarse una foto con él y mil 600 pesos por un autógrafo.

te puede interesar Tenoch Huerta dice que la "NFL es más inclusiva que el teatro mexicano" y lo critican

En redes sociales se viralizaron algunas imágenes de fans que estaban comprando sus entradas a La Mole y fue ahí donde descubrieron el costo que tenían las fotos y los autógrafos con Tenoch Huerta.

Tunden a Tenoch Huerta por cobrar fotos con él

En Internet, los usuarios se lanzaron contra el actor que da vida a Namor en Black Panther: Wakanda Forever y le recordaron tuits en los que el histrión se manifestaba en contra del capitalismo.

Hubo otros usuarios que se molestaron, pues aseguraron que es gracias a los fans que los actores tienen fama, por lo que consideraron que ningún artista debería de cobrar a sus fans por conocerlo.

“Vamos a cuestionar este sistema neocolonial llamado capitalismo *cobra $1800 por una foto”, “Jajaja 1,800 pesos por una foto con Tenoch. Las fotos con los artistas son gratis, bebé”, “Tenoch es muy capitalista… se volverá el blanco de burlas”, “Lo bueno es que no eres capitalista”, “Los que se dicen que son del pueblo y viven para el pueblo son los más elitistas y los que sangran más a quien se deje”, “Hace tiempo me tope a Joaquín Cossio 'el cochiloco' en un restaurante, la gente le pedía fotos y no se las cobraba, tampoco creo que Guillermo del Toro las cobre. Tenoch es un hambreado", fueron algunos de los comentarios.

*vamos a cuestionar este sistema neocolonial llamado capitalismo



*cobra $1800 por una foto.



🤡🤡🤡 pic.twitter.com/hmWYwc8bvV — Luis González (@luis_gj) March 17, 2023

Jajaja 🤣 1,800 pesos por una foto con Tenoch. Las fotos con los artistas son gratis, bb .🤣😅 pic.twitter.com/h6sWlTU12i — Denise Ramos 👠 (@deniseramosm) March 18, 2023