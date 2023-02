¿Quién es Paola Dalay, la ardiente novia de José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez es conocido por ser el hijo más feo y que más cringe da de Eugenio Derbez, pues siempre que hay una nota de él es por algo que hizo y que sólo dio pena ajena. No obstante, mucha gente le tiene envidia, pues eso no le impide tener de novia a una chica pasada de bella: Paola Dalay.

Paola Dalay es una influencer y modelo originaria de Toluca, con la que inició su romance en agosto de 2019.

De acuerdo con lo que la misma Paola Dalay ha dicho, conoció al menor del trío Derbez a través de Instagram, cuando él le mandó u mensaje, cosa que la hizo sentirse soñada.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, confesó.

A través de sus redes, Paola Dalay ha señalado que se desempeña como beauty designer en la boutique Anel et Chuy.

También, Paola Dalay suele subir desde fotos en las que sale arreglada muy chic hasta unas que retan a la censura de Instagram por lo reveladoras que son.