Yeri Mua iba a formar parte de la nueva gira de Dani Flow, "El Rey del Morbo Tour", cuyos boletos casi no han logrado venderse debido a la cancelación que sufrió recientemente el artista. Él metió la pata al criticar al feminismo y posteriormente se viralizó un video en el cual señala que "no tocaría a su hija, pero a sus amiguitas de la secundaria a lo mejor y sí", lo cual causó gran revuelo en redes sociales, ya que es un consenso en común que a los niños no se les toca.

En su momento, ambos artistas se mostraron contentos sobre la nueva gira que iniciará en un par de meses y cuyos boletos están disponibles a través de Ticketmaster; sin embargo, ahora parece que se ha roto cualquier relación que hubo entre los dos.

Yeri Mua sería la invitada especial de Dani Flow durante su gira. Especial

Se canceló la participación de Yeri Mua en la gira de Dani Flow

Hace un par de semanas, cuando la polémica de Dani Flow estaba en su auge, Yeri Mua amenzó con no sacar su colaboración si él no se disculpaba de manera pública. A pesar de que él sí se disculpó, al final se confirmó que la canción no saldría, aunque su participación juntos en un tour abría la posibilidad a que al menos la cantaran juntos en vivo durante alguna ocasión.

Ahora se sabe que esto no pasará, pues no ha sido solo cancelada la canción, sino toda la participación de Yeri Mua en la próxima gira, lago que decepcionó a bastantes seguidores que esperaban verla en el Pepsi Center en CDMX y otros recintos importantes de México.

El nombre del evento cambió de Dani Flow invitada especial Yeri Mua cambió a simplemente Dani Flow; esto podría significar que en definitiva no habrá ninguna colaboración o concierto futuro, aunque no significa necesariamente que se hayan peleado. Ante esto, varios usuarios ya buscan vender sus boletos para el rey del Morbo, lo cual es basatante preocupante para los organizadores.