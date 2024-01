A Yeri Mua no le importa las críticas de Danna Paola: 'A mí si me gusta la música cochina'

Yeri Mua le contestó a Danna Paola, luego de que la cantante y actriz criticara las letras del reguetón mexicano.

Todo se desencadenó, luego de que Dani Flow hiciera comentarios en contra de las mujeres feministas que salen a marchar para buscar justicia y que se respeten los derechos.

Entonces los usuarios comenzaron a comentar las letras de las canciones de Dani Flow, las cuales son muy explícitas, además los cibernautas criticaron a Bellakath y a Yeri Mua, la primera por tener una colaboración con él, también con letra explícita y la segunda se presentará como invitada especial en los conciertos de Dani Flow.

Así que Danna Paola no dudó en lanzarse contra el reguetón mexicano y señalar que sus letras denigran a la mujer.

“Últimamente están sucediendo cosas muy intensas con ciertas letras que están pasadas, ya no está chistoso. Que al final yo no voy a decir 'Qué éste artista', porque no soy nadie para decir si está bien o mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y de denigrar a una mujer", comentó la cantante de “Sodio" en una entrevista ante los medios en el Aeropuerto de la CDMX.

¿Qué dijo Yeri Mua de los comentarios de Danna Paola?

Yeri Mua, en uno de sus acostumbrados lives, uno de sus fans le preguntó su opinión sobre los comentarios de Danna Paola, a lo que la influencer contestó que es cuestión de gustos y que Danna habla desde su trabajo porque ella se ha preparado mucho para ser artista.

“Danna Paola es una artista que yo respeto muchísimo, y creo que se refería más al tema de Dani Flow, no creo que se haya referido a mi. Ella es una artista con 20 años de trayectoria o más, entonces las personas que han hecho un esfuerzo por estar... Ella estudió a lo que se dedica y los demás en su mayoría no, y ella percibe el arte de la música a su manera y tiene sus opiniones”, mencionó.

Sin embargo, Yeri Mua dijo que aunque respeta la opinión de Danna Paola, considera que el reguetón también es arte.

“A mí sí me gusta la música bellaka, cochina, puerca, asquerosa. A mí sí me gusta el reguetón cochambroso, ese reguetón que escuchas y ya se te perdió la cartera”, dijo.