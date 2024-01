Dani Flow se disculpa por polémicos comentarios: "No debí seguir hablando al respecto"

Recienmetente, el público se encontraba descontento con el reguetonero mexicano Dani Flow, quien se hizo viral este domingo cuando salió a la luz un viejo podcast donde opina sobre las marchas feministas y particularmente del caso de Nath Campos, pues asegura que Rix, a quien la influencer acusó de abuso sexual es amigo suyo.

Con el paso de los días, el artista mencionó que no se sentía arrepentido por lo que había mencionado, aunque está dispuesto a entrar en dialogo con alguien para entender porqué su comentario resultó tan negativo ante el público. Sin embargo, fue cuando se comenzó a hablar de una de las rimas del artista cuando el público explotó en su contra, ante lo cual el artista ha salido a pedir finalemente una disculpa.

Así se disculpó Dani Flow por la serie de comentarios que emitió

Después de que el público mexicano señalara al artista y criticara tanto sus opniones sobre el feminismo, así como la rima donde habla de tocar a una chica de secundaria, con lo que hace referencia a la pedofília, Dani Flow finalmente decidió tomar en serio la cancelación y disculparse con un video que publicó en sus redes sociales y que leyó en cámara, pues señaló que quería no perder ningun detalle de lo que diría.

"Hago este video para pedir una sincera disculpa por algunos de los comentarios que he realizado y aclarar una situación puntual" expresa el rapero para después señalar que en su etapa de freestyler realizó un desafortundado comentario donde señala que a su hija no la tocaría, pero que quizás a sus amigas de la secundaria sí.

El artista seguró que la declaración ha sido sacada de contexto para hacer parecer que fue un comentario repentino y no una frase que salió de la improvisación en freestyle de comedia, también conocido como "morbo".

"El abuso sexual no es broma" señaló y se disculpó por improvisar rimas imprudentes "ese punchline no me representa como persona, las niñas y los niños del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial" completó. Además, sobre las polémicas declaraciones feministas, señaló que se trata de un tema del cual es "profundamente ignorante", por lo cual señaló: "no debí de seguir hablando al respecto, sino informarme más, lo cual haré en pro de mi persona y familia".

Esta fue la polémica rima de Dani Flow

El artista, durante el mismo podcast en el cual señaló que no estaba de acuerdo con el modo en el cual se realizan las marchas feministas, habló sobre una rima que lo haga decir "porqué dije esto". Ante esto, Dani Flow piensa y menciona que se trata de una de las rimas emblemáticas, pues su fama comenzó en el freestyle, después dice:

Al chile en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir

​A mi hija jamás la tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y sí Dani Flow

La vida es de momentos y los tengo que vivir, a mi hija jamás las tocaría pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez y si… “célebres palabras” del “artista” Dani Flow. pic.twitter.com/1CYL2gkP6E — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 9, 2024

Ante esto, el público mostró su indignación ante la situación, pues señalaron que es el comentario que podría tener cualquier pedófilo. Si bien el cantante ya se disculpó por la rima, en sus posts siguen apareciendo las críticas por aquella frase.