Dani Flow: ¿Qué pasará con su gira tras la polémica? ¿No vende boletos?

Dani Flow sigue en la polémica por sus declaraciones en las que dijo que Rix no violó a Nath Campos y llamó criminales a las mujeres feministas que se manifiestan en las marchas.

También causó indignación porque señaló que una de las rimas más fuertes que ha hecho es una que hace alusión a las compañeras de su hija: “En 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vida es de momentos y los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí”.

Los usuarios están cancelando a Dani Flow, pero él está contento de estar en el número uno de las tendencias y hasta aprovechó para sacar una nueva canción, igualmente con contenido súper explícito.

En ese sentido, los cibernautas están comentando sobre quiénes son las personas que irían a ver a Dani Flow a sus conciertos, ya que tiene planeada una gira por México en el mes de marzo.

¿Dani Flow cancelará su gira por falta de venta de boletos?

Dani Flow se presentará los días 14 de marzo en el Pepsi Center; el 15 de marzo en Guadalajara y el 16 de marzo en Monterrey.

La venta de boletos es por Ticketmaster, sin embargo, todavía quedan muchos boletos para las tres fechas.

En Guadalajara y Monterrey se aprecian muchos lugares vacíos en el sitio de venta de las entradas. Excepto en Jalisco, en donde ya se vendió toda la zona VIP para ver al reguetonero.

Así va la venta de boletos para concierto de Dani Flow en Monterrey Foto: Especial

Mientras que en la Ciudad de México, ya vendió todas las gradas, solo están disponibles los boletos de las zonas general A y B.

Boletos de Dani Flow en Jalisco Foto: Especial

Pese a la cancelación que está viviendo en redes sociales, Dani Flow NO tiene planes de cancelar su gira, pues no ha hecho ningún tipo de anunció él ni Ocesa y parece que todo seguirá su curso.

Venta de boletos de Dani Flow en CDMX Foto: Especial

Sin embargo, parece que la única que podría bajarse del barco en Yeri Mua, quien aseguró que si Dani Flow no se disculpaba con las mujeres, ella no lanzaría canción con él ni habría participación alguna. Si bien no mencionó directamente lo de la gira podría no presentarse, ya que ella es la invitada especial del polémica reguetonero.