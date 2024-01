¿Quién es la novia de Dani Flow, con quien tiene una relación de 3 con su esposa?

Dani Flow sigue causando polémica porque el cantante de reguetón no se arrepiente de sus comentarios en los que defendió a Rix por violar a Nath Campos y por lanzarse en contra de las feministas y llamarlas criminales.

El cantante también ha sido criticado porque está casado, pero además tiene novia, y los tres tienen una relación poliamorosa, por lo que los cibernautas han comparado el caso con el de Alex Marín, el actor para adultos que tiene 3 novias y todas viven en la misma casa con él.

Sin embargo, los usuarios de Internet aseguran que Dani Flow obligó a su esposa a estar en esta relación de tres.

Dani Flow revela que le insistió a su esposa para que tuvieran novia: 'fuimos al psicólogo' Especial

“Empecé una relación con mi esposa y otra muchacha. Llegó un momento en el que estoy saliendo mucho de mi casa y mi esposa se queda sola en la casa y ella me empieza a demostrar que no está cómodo con esa vida. Mi idea era que existiera otra persona para que pudiera tipo cubrirme y de ahí me puse insistente y encontramos a esta chava y la seleccioné”, contó Dani Flow en el podcast de Gusgri.

Te puede interesar Yeri Mua exige que Dani Flow se disculpe con las mujeres o no saca canción con él

Dani Flow dijo que a la mujer la conocieron en una fiesta y se llevaron muy bien, por lo que desde ese momento él insistió mucho para que fuera la novia de él y de su esposa. Señaló que fueron al psicólogo para tratar de armar su relación de tres, pero en ese momento no funcionó, hasta que él decidió dejar de insistir y su esposa finalmente accedió a intentarlo.

“El objetivo a largo plazo es que a lo mejor los tres seamos esposos. Vale llegó a darnos una estabilidad”, contó Dani Flow.

Sin embargo, los usuarios de Internet han criticado su relación y señalan que tras su relato en el podcast de Gusgri pareciera que el cantante obligó a su esposa a entrar a la relación de tres.

¿Quién es la novia de Dani Flow?

La novia de Dani Flow se llama Valeria Zepeda, tiene 18 años y también destaca en redes por sus miles de seguidores.

Navidad los tres se tomaron una foto en la que aparecen Dani Flow con su esposa Jocelyne y su novia Valeria, acompañados de la pequeña que es hija del artista y su esposa.